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Происшествия26 ноября 2021 13:19

В Кирове мужчина вымогал у продавщицы деньги, угрожая ей топором

Поняв, что наличности в кассе нет, он тут же ретировался, но вскоре был задержан
Анастасия Калашникова
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Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина угрожал топором продавцу в торговом центре, требуя отдать ему деньги. Об инциденте сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Сигнал поступил на днях около восьми часов вечера. Дежурный сообщил наряду росгвардейцев, что в торговом центре на улице Волкова неизвестный мужчина угрожает топором продавцу одного из отделов. Правоохранители выдвинулись на место, где их встретила кассирша точки. По ее словам, неизвестный мужчина взял с прилавка топор и начал им угрожать продавщице, требуя выдать ему всю наличность. Услышав, что в кассе нет денег, он бросил топор и убежал.

Женщина сообщила приметы неудавшегося грабителя, и спустя полчаса на проспекте Строителей правоохранители нашли похожего по описанию мужчину. Отрицать произошедшее тот не стал. 38-летнего кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.