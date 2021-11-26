В Кирове мужчина вымогал у продавщицы деньги, угрожая ей топором

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина угрожал топором продавцу в торговом центре, требуя отдать ему деньги. Об инциденте сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Сигнал поступил на днях около восьми часов вечера. Дежурный сообщил наряду росгвардейцев, что в торговом центре на улице Волкова неизвестный мужчина угрожает топором продавцу одного из отделов. Правоохранители выдвинулись на место, где их встретила кассирша точки. По ее словам, неизвестный мужчина взял с прилавка топор и начал им угрожать продавщице, требуя выдать ему всю наличность. Услышав, что в кассе нет денег, он бросил топор и убежал.

Женщина сообщила приметы неудавшегося грабителя, и спустя полчаса на проспекте Строителей правоохранители нашли похожего по описанию мужчину. Отрицать произошедшее тот не стал. 38-летнего кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.