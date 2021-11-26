«Скорая» доставила его в травматологию и сообщила об инциденте в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове мужчину избили до бессознательного состояния. Того, кто это сделал, удалось найти и задержать. Об этом рассказали в областном УМВД.

Об инциденте стало известно 21 ноября: в полицию поступило сообщение из областной травмбольницы. «Скорая помощь» доставила в учреждение 34-летнего мужчину с множественными травмами. В силу своего состояния пострадавший не мог ничего рассказать о произошедшем.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчину избили на улице. Полицейские нашли свидетелей и изъяли записи с камер наружного наблюдения. В итоге выяснилось, что драка пострадавшего с неизвестным обидчиком произошла у магазина на улице Осенней. Нападавшего вычислили, задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний кировчанин, ранее неоднократно судимый.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Драчун сейчас находится в ИВС, решается вопрос о его заключении под стражу.