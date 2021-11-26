В Кирове из-за аварии на теплосетях десятки домов остались без воды

Воды не будет до завершения восстановительных работ прорвавшегося трубопровода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу и субботу, 26 и 27 ноября, жители нескольких десятков многоквартирных домов Кирова остались и будут отключены от холодного водоснабжения. Причиной вновь стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканале».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, без воды остались дома на улицах Попова, Сурикова, Воровского и Некрасова Ленинского района областного центра.

На месте прорыва трубопроводы работает дежурная бригада специалистов. Ведутся восстановительные работы. В зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно, перейдя по ссылке.