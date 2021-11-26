В Кирово-Чепцке вторые сутки продолжаются поиски 15-летней школьницы

К поискам несовершеннолетней девушки подключены полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/ornkirov

Кировчан просят помочь в поиске 15-летней девушки, которая вышла из школы и не вернулась домой. В последний раз Анастасию Чистякову видели в четверг, 25 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили представители отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшей школьницы. Рост Анны 155 см. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы, собранные в хвост. Была одета в серую, светоотражающую куртку, черные штаны и бежевые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 или 102.