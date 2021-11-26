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Происшествия26 ноября 2021 9:50

В Фаленском районе молодая мать подозревается в истязании своей 7-летней дочери

Девушке грозит до трех лет лишения свободы
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
От постоянных побоев 7-летняя девочка испытывала физические страдания и психологические потрясения

От постоянных побоев 7-летняя девочка испытывала физические страдания и психологические потрясения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Фаленского района задержали по подозрению в истязании своей несовершеннолетней дочери. На 25-летнюю девушку завели уголовное дело. Информацию об этом предоставили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, с июня по октябрь текущего года подозреваемая систематически избивала 7-летнюю дочь. От побоев маленькая девочка испытывала физические страдания и психологические потрясения.

На сегодняшний день следователи устанавливают причины и мотивы преступления. В случае доказательства вины, нерадивой матери грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.