Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 8:56

В Кирове осудили директора застройщика ЖК «Виктория», обманувшего дольщиков на 550 миллионов рублей

Их деньги он присвоил себе, а стройку так и не начал
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приговором директора, обманувшего дольщиков, стали пять лет лишения свободы.

Приговором директора, обманувшего дольщиков, стали пять лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили директора строительной компании ЖК «Виктория». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает областной Следком.

С 2013 по 2017 годы руководитель фирмы не исполнил обязательства по договору перед участниками долевого строительства. Количество обманутых составило более 160 человек, а с них он собрал более 550 миллионов рублей. Все деньги ушли не на стройку дома, а в карман директора, которые он позже потратил на другие цели.

На днях руководителю организации вынесли приговор. Суд постановил: пять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, еще два года он не сможет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства.