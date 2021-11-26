В Кирове осудили директора застройщика ЖК «Виктория», обманувшего дольщиков на 550 миллионов рублей

Приговором директора, обманувшего дольщиков, стали пять лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили директора строительной компании ЖК «Виктория». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает областной Следком.

С 2013 по 2017 годы руководитель фирмы не исполнил обязательства по договору перед участниками долевого строительства. Количество обманутых составило более 160 человек, а с них он собрал более 550 миллионов рублей. Все деньги ушли не на стройку дома, а в карман директора, которые он позже потратил на другие цели.

На днях руководителю организации вынесли приговор. Суд постановил: пять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, еще два года он не сможет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства.