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Происшествия24 ноября 2021 7:30

В Кирово-Чепецком районе водитель «Лады Калины» на полном ходу врезался в дерево

Молодой мужчина получил травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водитель не справился с управлением, выбрав неправильный скоростной режим. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель не справился с управлением, выбрав неправильный скоростной режим. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 23 ноября, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадал 37-летний мужчина. Происшествие случилось в 12 часов 25 минут на 24 км трассы Киров - Советск - Яранск. Информацию предоставили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, на большой скорости съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии молодой мужчина получил травмы. Потребовалась ли ему медицинская помощь и дальнейшая госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.