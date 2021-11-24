В Нововятске появились три специализированные площадки для выгула собак

В Нововятске сейчас действует одна полностью благоустроенная зона для выгула собак
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Нововятске по просьбе местных жителей продолжают создавать новые места для выгула собак. В районе появились еще три специализированных площадки. Об этом сообщили в администрации города.
Первое место для прогулок с домашними питомцами обустроили в парке ЛПК. Отведенную территорию в 400 кв метров обнесли металлическим ограждением. В дальнейшем здесь планируют установить тренировочные снаряды для собак. Вход на данную площадку уже открыт.
Вторая зона для выгула появилась на улице Красноармейской в районе дома №2. Полностью завершить ее благоустройство должны в следующем году. Работы проведут за счет бюджетных средств.
Отметим, что на сегодняшний день в Нововятске уже есть современная площадка для прогулок с четвероногими любимцами. Она расположена в жилом комплексе «Елки-парк» на улице Старославянской. Ее создание было инициировано застройщиком и жителями жилого комплекса.