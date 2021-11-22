В Кирове юрлицо оштрафовали на полмиллиона рублей за дачу взятки

Представительницу компании, передавшей взятку, вскоре также ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове юрлицо оштрафовали за дачу взятки. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Так, кировская компания заключила с одной из городских больниц контракт на поставку дезинфицирующих средств. Как установила прокуратура, представительница организации передала главврачу лечебного учреждения 55 тысяч рублей - в благодарность за заключение договора. Подобные действия считаются дачей взятки. Правоохранители изъяли переданные деньги.

По факту произошедшего завели сразу два дела - административное и уголовное. За незаконное вознаграждение юрлицу назначили штраф в полмиллиона рублей, которые должны быть выплачены в течение двух месяцев. На саму представительницу компании завели уже уголовное дело - по статье «Дача взятки должностному лицу». Обвинительный приговор уже составлен.