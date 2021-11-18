За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 297 человек

В отделениях реанимации находятся 215 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 18 ноября, в Кировской области выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 31 случай. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 411 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4163. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 215 жителям региона, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 17 ноября, число летальных случаев достигло 647.

В амбулаторных условиях лечатся 7996 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 580 жителей. За сутки вакцинировались 5873 кировчанина.