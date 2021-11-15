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Общество15 ноября 2021 11:12

В Подосиновце жители домов по трем улицам остались без отопления из-за ремонта теплосетей

Их должны были восстановить еще летом, но работы начались только сейчас
Анастасия Калашникова
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Из-за несвоевременного ремонта жители поселка остались без отопления. Фото: прокуратура Кировской области

Из-за несвоевременного ремонта жители поселка остались без отопления. Фото: прокуратура Кировской области

В Подосиновском районе жители домов по трем улицам остались без отопления. Все потому, что местные власти не вовремя решили взяться за ремонт теплосетей. Информацию сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в Подосиновце: в дома по улицам Рабочей, Боровой и Механизаторской перестали подавать отопление. Как выяснилось, такое распоряжение поступило от администрации поселка. Дело в том, что теплосети нуждались в ремонте, однако работы должны были пройти летом - задолго до начала отопительного сезона.

Районная прокуратура внесла представление главе поселения. По факту нарушений возбудили административные производства в отношении руководителя и самого органа местного самоуправления. Ресурсоснабжающей компании объявили предостережение. Сейчас ремонт теплосетей завершен, специалисты восстанавливают дорогу.