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Здоровье13 ноября 2021 11:23

В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 285 человек

На дому лечатся чуть более 9 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 532 жителя региона

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 532 жителя региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 13 ноября, в Кировской области выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 18 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 449 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4638. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 209 жителям региона, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 12 ноября число летальных случаев достигло 635.

В амбулаторных условиях лечится 9005 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 532 жителя. За сутки вакцинировались 6199 кировчан.