В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 285 человек

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 532 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 13 ноября, в Кировской области выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 18 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 449 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4638. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 209 жителям региона, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 12 ноября число летальных случаев достигло 635.

В амбулаторных условиях лечится 9005 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 532 жителя. За сутки вакцинировались 6199 кировчан.