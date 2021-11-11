Кировчанин, убивший знакомого за оскорбление дочери, предстанет перед судом

Все материалы уголовного дела и решение экспертизы уже переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который отстаивая честь дочери убил своего знакомого. Все материалы уже переданы в суд для вынесения приговора. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Сотрудники ведомства доказали, что вечером 23 июля 40-летний подсудимый и его 41-летний знакомый находились в одной из квартир на улице Щорса. Бывшие коллеги по работе разговаривали и распивали алкоголь. Затем потерпевший начал оскорблять дочь подозреваемого. На замечания он не реагировал. Тогда разъяренный отец ударил обидчика кулаком по лицу, после чего продолжил избивать монтировкой по голове.

Потерпевшего госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей, он скончался. На сегодняшний день вина кировчанина доказана. Проведена специальная экспертиза, которая показала, что подсудимый мог совершить преступление в состоянии эффекта. Если судья учтет этот факт, наказание окажется более мягким.