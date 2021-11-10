Два стадиона на Мира и Попова в Кирове построят в 2022 году

По информации регионального ОНФ, объекты должны были появиться в Кирове к 1 ноября текущего года. Фото: onf.ru

Два физкультурно-оздоровительных комплекса на улицах Мира и Попова в Кирове планируют построить в 2022 году. Как пояснили в Министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, закупка оборудования для стадионов планировалась еще в 2021 году. Однако ООО «Контактор» не поставил его в срок - до 19 августа.

В адрес компании направили претензию с требованием выполнить обязательства в кратчайшие сроки и предупреждение о штрафных санкциях. Отметим, что стоимость оборудования составляет около 40 млн рублей.

Планируется, что строительство комплексов завершится в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта.