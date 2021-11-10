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Общество10 ноября 2021 17:44

Два стадиона на Мира и Попова в Кирове построят в 2022 году

Оборудование для комплексов не поставили в срок
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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По информации регионального ОНФ, объекты должны были появиться в Кирове к 1 ноября текущего года. Фото: onf.ru

По информации регионального ОНФ, объекты должны были появиться в Кирове к 1 ноября текущего года. Фото: onf.ru

Два физкультурно-оздоровительных комплекса на улицах Мира и Попова в Кирове планируют построить в 2022 году. Как пояснили в Министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, закупка оборудования для стадионов планировалась еще в 2021 году. Однако ООО «Контактор» не поставил его в срок - до 19 августа.

В адрес компании направили претензию с требованием выполнить обязательства в кратчайшие сроки и предупреждение о штрафных санкциях. Отметим, что стоимость оборудования составляет около 40 млн рублей.

Планируется, что строительство комплексов завершится в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта.