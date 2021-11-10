На кировском вокзале проведут дезинфекцию

Помещения кировского вокзала обработают антибактериальным раствором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 12 ноября, на вокзале станции Киров пройдет дезинфекция. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, помещения обработают антибактериальным раствором.

Так, планируется продезинфицировать залы ожидания, конкорс, кассовый зал, камеры хранения, помещение билетных кассиров, туалетные комнаты, досмотровые зоны, входные группы и комнаты отдыха.

Санитарную обработку проведут силами МЧС по Кировской области. Уточняется, что средства для дезинфекции используются безопасные для людей и животных.