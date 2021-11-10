В Кирове поймали подростка, подозреваемого в распространении наркотиков

Несовершеннолетнего кировчанина задержали и завели на него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Если вина юноши будет доказана, ему может грозить реальный тюремный срок. Об этом рассказали в областном Следкоме.

По информации сотрудников ведомства, в октябре текущего года, несовершеннолетний кировчанин распространял запрещенные вещества вблизи одного из многоквартирных домов на улице Воровского. Во время обыска в его квартире обнаружили полимерные пакеты с неизвестным содержимым. Лабораторное исследования показало, что это наркотик.

На сегодняшний день на молодого человека заведено уголовное дело. Следователи выясняют все причины и состав преступления. Расследование продолжается.