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Общество10 ноября 2021 14:31

В Кирове в течение двух дней без воды останутся более ста домов

Причиной стала крупная авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воды не будет до тех пор, пока не будут полностью выполнены все восстановительные работы

Воды не будет до тех пор, пока не будут полностью выполнены все восстановительные работы

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове, 10 и 11 ноября, от холодного водоснабжения отключат более ста жилых домов. Всему виной стали ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По словам сотрудников ресурсоснабжающей компании, без ресурса останутся жители многоквартирных домов, расположенных на улицах Новой, Чудесной, Щетинской, Московской, Ленина, Нагорной, Хлыновской, Парковой, Лесной, Рябиновой, Кленовой, Труда, Рухлядьева, Сосновой, Цветочной, а также на Троллейбусном и Искожевском переулках в Октябрьском, Ленинском и Нововятском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. С графиком и точными адресами домов можно ознакомиться, перейдя по ссылке.