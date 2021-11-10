В Кирове дороги и тротуары обработали противогололедным веществом

Противогололедные обработки проезжих частей и тротуаров будут проводиться в Кирове регулярно. Фото: admkirov.ru

В Кирове в связи с установлением минусовых температур, сотрудники подрядной организации «Гордормостстрой» обработали дороги и тротуары противогололедным веществом. В первую очередь работы велись на спусках, подъемах и других опасных участках. Об этом сообщили в администрации города.

В мероприятиях были задействованы 23 единицы специальной техники. Проезжую часть и тротуары в разных районах областного центра обрабатывали тракторы МТЗ со специальными щетками, комбинированные машины и 50 сотрудников ручного труда. Всего удалось распределить 25 тонн галита. Работы будут проводиться регулярно.