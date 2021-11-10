В Законодательном Собрании Кировской области рассмотрят новый закон о молодежной политике

Новый закон будет отражать все главные положения федерального законопроекта. Фото: zsko.ru

В Кировской области примут новый закон о молодежной политике. Авторами и инициаторами выступили председатель ОЗС Роман Береснев, а также депутаты Согомон Аракелян, Владимир Костин и Никита Соломенников. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Изменения внесут в соответствии с утверждением нового федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Согласно ему, теперь под категорию молодых попадают граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, в обновленном документе разграничены полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. Все нововведения будут включены и закреплены в законодательстве Кировской области.

Свое мнение по этому поводу высказали инициаторы законопроекта. По словам председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Костина, новый закон позволит определить основные принципы и направления молодежной политики региона, улучшит взаимодействие между всеми ведомствами.

Депутат Никита Соломенников отметил, что новый законопроект отражает все важные положения актуального федерального закона. В него включены меры поддержки молодежи при трудоустройстве, а также мероприятия, направленные на развитие и воспитание подрастающего поколения.

Председатель комитета по социальным вопросам Согомон Аракелян обратил внимание на социальные гарантии для молодежи, круг получателей которых расширился в связи с изменением федерального законодательства.

- В ходе рассмотрения законопроекта будут учитываться предложения общественности, в том числе активных представителей молодежи, отмечает Председатель Законодательного Собрания Роман Береснев. - Мы серьезно обновляем региональное законодательство в этой крайне важной сфере. За основу взят новый федеральный закон, также учтен опыт других регионов. Мы предлагаем базовый документ, который позволит развивать молодежную политику в нашей области, вывести работу с молодежью на качественно новый уровень.

Надеюсь, что весь депутатский корпус, молодежные организации, отдельные активные представители молодого поколения активно подключатся к работе над законопроектом и выскажут свои предложения.