За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 289 человек

В отделениях реанимации области медики спасают жизни 289 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 10 ноября, в Кировской области выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 22 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 534 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4742. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 207 жителям региона, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях лечится 9949 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 753 жителя. За сутки вакцинировались 7369 кировчан.