В Кирове водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 9 ноября, в Кирове произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Авария случилась в 17 часов на улице Осенней у дома №2. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным велосипедист ехал по краю проезжей части. В это время на него на скорости наехала легковушка. От полученных травм владелец двухколесного транспортного средства скончался на месте. Водитель с места аварии скрылся.

По факту ДТП проводится проверка. Виновник происшествия объявлен в розыск. Очевидцев для дачи показаний просят позвонить по телефонам: 8(8332) 58-88-88 или 8(8332) 64-38-77.