В Кирове оптимизируют работу модернизированного светофора на перекрестке Менделеева и Московской

Многие водители пытаются проехать перекресток по старой схеме, что приводит к авариям. Фото: admkirov.ru

В Кирове оптимизируют работу нового светофора на перекрестке улиц Московской и Менделеева. Он продолжает оставаться участком концентрации ДТП. Как сообщает городская мэрия со ссылкой на сотрудников ГИБДД, автомобилисты пытаются проехать его по старой схеме, что приводит к нарушению ПДД и созданию помех на проезжей части.

Основная причина аварий на этом перекрестке - несоблюдение очередности проезда и наезды на пешеходов. Специалисты разрабатывают проект организации дорожного движения. После сотрудники ГИБДД вносят в нее корректировки и утверждают план.

Водителям также посоветовали подучить ПДД: не все принимают правильные решения при проезде перекрестка со светофором с дополнительной секцией. Так, стоп-линия велит автомобилисту остановиться перед разметкой при включении запрещающего сигнала. А загорающаяся допсекция позволяет продолжить движение.

Мэрия также сообщает, что до конца года в Кирове откорректируют все модернизированные светофоры.