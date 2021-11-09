В Советском районе пожар унес жизнь женщины

Огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении. Фото: Сергей ГАПОН

В Советском районе расследуют гибель женщины в пожаре. Трагедия произошла в селе Ильинск 8 ноября.

Около 13 часов, как сообщает региональный Следком, огонь вспыхнул в одном из жилых домов села. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело хозяйки здания - 54-летней женщины. По предварительным данным, пожар мог произойти по ее вине. А именно - из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и точные причины трагедии.

Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.