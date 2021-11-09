В Юрьянском районе ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд

Причиной ограничения движения на ЖД переезде станут ремонтные работы Фото: Виталий КАРНАУХ

В среду, 10 ноября, временно ограничат пропуск автомобилей через железнодорожный переезд в селе Загарье Юрьянского района. Причиной станут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по Кировской области.

Пропускать машины будут только по одной полосе с 9.00 до 15.00. В это время рабочие заменят в зоне переезда резинокордовый настил. После чего движение должно возобновиться в прежнем режиме.

Представители Горьковской железной дороги просят автомобилистов учесть эту информации при составлении маршрутов и с пониманием отнестись к временным трудностям.