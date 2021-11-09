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Общество9 ноября 2021 15:17

В Юрьянском районе ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд

Пропуск машин будет осуществляться только по одной полосе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной ограничения движения на ЖД переезде станут ремонтные работы

Причиной ограничения движения на ЖД переезде станут ремонтные работы

Фото: Виталий КАРНАУХ

В среду, 10 ноября, временно ограничат пропуск автомобилей через железнодорожный переезд в селе Загарье Юрьянского района. Причиной станут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по Кировской области.

Пропускать машины будут только по одной полосе с 9.00 до 15.00. В это время рабочие заменят в зоне переезда резинокордовый настил. После чего движение должно возобновиться в прежнем режиме.

Представители Горьковской железной дороги просят автомобилистов учесть эту информации при составлении маршрутов и с пониманием отнестись к временным трудностям.