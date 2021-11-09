Кировчанину, истязавшему 8-летнего ребенка, дали условный срок

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который регулярно избивал и издевался над 8-летним ребенком. Мужчине дали 3 года условно с испытательным сроком 24 месяца. Такую информацию предоставили в областном Следкоме.

Сотрудники ведомства доказали, что в марте текущего года осужденный, проживая вместе со своей сожительницей и ее ребенком, систематически наносил тому побои. Ребенок при этом получал не только физические травмы, но и психологические потрясения.

О неладном заподозрили учителя общеобразовательной школы. Они заметили на руках и теле своего воспитанника синяки и сообщили об этом в полицию. После чего мальчика направили в специализированное учреждение.

На сегодняшний день дело закрыто. Если осужденный в течение двух лет повторит подобное преступление, его условный срок заменят на реальный. Приговор уже вступил в законную силу.