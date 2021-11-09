В Кирове ремонтируют тротуар протяженностью 1,5 км

Завершить благоустройство тротуара планируют уже в этом месяце. Фото: admkirov.ru

В Кирове полным ходом идет благоустройство тротуара на Октябрьском проспекте на участке от улицы Луганской до Свердлова. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в горадминистрации.

Протяженность данной пешеходной зоны составляет 1,5 км. Благоустройство планируется провести с обеих сторон Октябрьского проспекта.

В настоящее время подрядчик проводит установку новых бордюров и подготавливает покрытие к укладке брусчатки. Все работы ведутся согласно техническому заданию и по утвержденному графику. Завершить благоустройство объекта планируется уже в этом месяце.