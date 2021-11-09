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Происшествия9 ноября 2021 13:50

В Кирове водитель автобуса сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет

Пострадавшая получила травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водитель автобуса поворачивал направо и не заметил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель автобуса поворачивал направо и не заметил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 9 ноября, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода и общественного транспорта. Инцидент случился в 11 часов 40 минут на перекрестке улиц Ленина и Милицейская. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса №5 поворачивал направо и наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая получила травмы. Насколько серьезными оказались повреждения, а также потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия произошедшего.