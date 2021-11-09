В Кировской области резко возросло количество наездов на пешеходов

Кировчанам рекомендовали быть бдительными при прохождении пешеходного перехода. Фото: vk.com/gibdd43

За последние несколько месяцев количество ДТП с участием пешеходов резко увеличилось. Главными причинами являются укорачивание светового дня и ухудшение погодных условий. Об этом рассказали представители региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, чаще всего наезды на происходили в период с 17 до 19 и с 20 до 22 часов. Именно в эти временные рамки уже погибли 14 человек и 100 получили травмы.

В каждом втором случае водитель не успевал разглядеть пострадавшего. В сумерках пешехода, особенно в темной одежде, увидеть сразу практически невозможно. В связи с этим, в темное время суток гражданам рекомендовано носить светоотражающие элементы.

Кроме того, переходить проезжую часть необходимо под прямым углом строго по «зебре». Пр этом нужно снимать капюшон и не пользоваться мобильным телефоном.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ни одну человеческую жизнь и предотвратить огромное количество ДТП.