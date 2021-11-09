Жителю Нолинска, до смерти избившему свою сожительницу, вынесли приговор

На сегодняшний день, приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинске вынесли приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу. Его признали виновным и дали 9 лет колонии особого режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что 20 июня осужденный действительно совершил тяжкое преступление. В тот день, он вместе с потерпевшей находился возле одного из домов по переулку Загородный. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В определенный момент женщина начала оскорблять подсудимого нецензурной бранью. В ответ разъяренный мужчина набросился на нее, несколько раз ударил по голове и телу. После чего затащил в дом и продолжил избивать.

С наступлением ночи они легли спать. Проснувшись, осужденный обнаружил рядом с собой бездыханное тело. Свою вину он полностью признал. Приговор суда уже вступил в законную силу.