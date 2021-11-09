Игроки хоккейной команды «Родина» не получали зарплату два месяца

Хоккеисты не получили деньги за сентябрь и октябрь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Кировской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с мячом Кировской области». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Основанием послужили поступившие в органы прокуратуры данные о наличии долга по заработной плате. Игроки хоккейной команды «Родина» в течение сентября и октября не получали деньги. В результате 42 работникам задолжали более 3,5 млн рублей.

По данному факту прокуратура Октябрьского района города Кирова директору АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» внесла представление.

Помимо этого, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Погашение долга по заработной плате перед игроками хоккейной команды «Родина» находятся на особом контроле руководства прокуратуры Кировской области.