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Общество9 ноября 2021 11:22

За 8 месяцев 2021 года в Кировской области умерло 15692 человека

Это в 2,3 раза больше чем в прошлом году
Алексей Романов
Алексей Романов
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Большую роль в высокой смертности сыграла бушующая пандемия

Большую роль в высокой смертности сыграла бушующая пандемия

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области смертность уже несколько лет подряд продолжает превалировать над рождаемостью. В текущем году в регионе умерло на 3370 человек больше, чем в прошлом. Об этом рассказали в Кировстате.

По информации аналитиков, за 8 месяцев скончались 15692 кировчанина. Данный показатель оказался в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К основным причинам высокой смертности можно отнести заболевания, несчастные случаи и происшествия. Кроме того, свою роль сыграла и пандемия, которая длится уже практически два года. От коронавируса в Кировской области ежедневно умирает порядка 3-4 человек.