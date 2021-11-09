За 8 месяцев 2021 года в Кировской области умерло 15692 человека

Большую роль в высокой смертности сыграла бушующая пандемия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области смертность уже несколько лет подряд продолжает превалировать над рождаемостью. В текущем году в регионе умерло на 3370 человек больше, чем в прошлом. Об этом рассказали в Кировстате.

По информации аналитиков, за 8 месяцев скончались 15692 кировчанина. Данный показатель оказался в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К основным причинам высокой смертности можно отнести заболевания, несчастные случаи и происшествия. Кроме того, свою роль сыграла и пандемия, которая длится уже практически два года. От коронавируса в Кировской области ежедневно умирает порядка 3-4 человек.