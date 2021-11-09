В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 289 человек

Количество пациентов, находящихся в инфекционных стационарах, стало меньше 5 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 9 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 25 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 602 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4876. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 209 жителям региона, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 621.

В амбулаторных условиях лечится 10281 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 633 жителя. За сутки вакцинировались 6258 кировчан.