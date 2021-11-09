Кировских водителей, парковавшихся на газонах, оштрафовали на 72 тысячи рублей

Только за прошлый месяц поймали 24 водителя, которые незаконно парковались на газонах. Фото: admkirov.ru

В октябре текущего года кировских водителей оштрафовали на 72 тысячи рублей за парковку на газонах. На всех 24 нарушителей составили административные протоколы. Об этом сообщили в администрации города.

Всего же за прошедший месяц представители комиссии Октябрьского района рассмотрели 48 дел об административных правонарушениях. Большинство из них связаны с торговлей в неположенных местах - 8 случаев, нарушением тишины в ночное время - 5 фактов, а также с проведением земляных работ без специального разрешения и игнорирование мероприятий по благоустройству территорий. За данные нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 18, 5 и 100 тысяч рублей соответственно.