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Общество9 ноября 2021 10:19

Кировских водителей, парковавшихся на газонах, оштрафовали на 72 тысячи рублей

На нарушителей были составлены административные протоколы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Только за прошлый месяц поймали 24 водителя, которые незаконно парковались на газонах. Фото: admkirov.ru

Только за прошлый месяц поймали 24 водителя, которые незаконно парковались на газонах. Фото: admkirov.ru

В октябре текущего года кировских водителей оштрафовали на 72 тысячи рублей за парковку на газонах. На всех 24 нарушителей составили административные протоколы. Об этом сообщили в администрации города.

Всего же за прошедший месяц представители комиссии Октябрьского района рассмотрели 48 дел об административных правонарушениях. Большинство из них связаны с торговлей в неположенных местах - 8 случаев, нарушением тишины в ночное время - 5 фактов, а также с проведением земляных работ без специального разрешения и игнорирование мероприятий по благоустройству территорий. За данные нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 18, 5 и 100 тысяч рублей соответственно.