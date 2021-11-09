В Кирове на перекрестке Ленина и Советской водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

Трагический инцидент произошел уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 8 ноября, в Кирове произшло смертельное ДТП, в котором погиб 84-летний мужчина. Трагедия случилась в 17 часов 15 минут на улице Ленина у дома №17. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу на перекрестке по диагонали. Водитель автомобиля «Киа Рио» не смог вовремя затормозить и наехал на пострадавшего. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.