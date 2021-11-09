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Общество9 ноября 2021 8:11

В Афанасьевском районе два магазина торговали просроченной колбасой и мясом без маркировки

Нарушения нашли специалисты Россельхознадзора
Анастасия Калашникова
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На опасную продукцию наложили арест.

На опасную продукцию наложили арест.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Афанасьевском районе продавали просроченную колбасу. Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Проверка прошла в магазинах поселка Лытка. Так, специалисты нашли сардельки, котлеты и полуфабрикаты без маркировок, а также колбасу с истекшим сроком годности. Общий вес сомнительной продукции превысил три килограмма. На признанные опасными товары сотрудники управления наложили арест.

28 октября индивидуального предпринимателя, которому принадлежали оба магазина, привлекли к административной ответственности. Ему придется заплатить 10 тысяч рублей. Кроме того, продавцу предписали уничтожить продукцию в срок до 28 ноября.