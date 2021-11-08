В Кирове из-за забитой ливневки затопило Хлебозаводской проезд

Ливневку забили листья и другой мусор с улиц. Фото: admkirov.ru

В Кирове из-за забитой канализации затопило Хлебозаводской проезд. Сейчас проблему уже устранили. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причиной затопления стал забитый дождеприемник - в него попало слишком много листвы и другого смета. Рабочие вручную убрали мусор, скопившийся на решетке. По информации мэрии, всего в Кирове находится 15 таких проблемных мест, где в дождливые периоды постоянно забивается канализация.

Помимо объекта на Хлебозаводском проезде, специалисты прочистили ливневку у дома №90 по улице Профсоюзной. Она уже нуждалась в замене: часть коллектора разрушили корни деревьев. Рабочие провели реконструкцию поврежденного участка.