На длительное свидание в кировскую колонию не будут пускать без QR-кода

Новые правила посещения ввели из-за пандемии коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Длительные свидания в кировских колониях разрешат только при наличии QR-кода. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Правила изменились после внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача – начальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России. Так, теперь граждан, прибывающих на длительные свидания, можно впускать только при наличии QR-кода. В случае имеющихся противопоказаний к вакцинации у посетителя должен быть медотвод, подтвержденный врачом. В случае отсутствия и того, и другого допускается отрицательный результат ПЦР-теста.

Новые правила введены с 8 ноября до особого указания. За невыполнение грозит административная ответственность.