Кировчанину, организовавшему пять нелегальных игорных клубов, грозит два года лишения свободы

Во время обыска из помещений изъяли компьютеры и другое игровое оборудование Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове перед судом предстанет 33-летний местный житель, который организовал пять нелегальных игорных клубов. Молодой мужчина проводил азартные игры в разных районах города.

Как сообщили в региональном следственном комитете, подозреваемый «промышлял» с сентября 2019 по август 2021 года. Во всех арендованных помещениях он установил компьютеры со специальным программным обеспечением и другое игровое оборудование. Сколько денег подозреваемому удалось выручить от своего преступного бизнеса пока устанавливается.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Кировчанину грозит до двух лет лишения свободы.