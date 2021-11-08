В Кирове жильцы двух домов остались без холодного водоснабжения

Воды не будет ориентировочно до 18.00 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 8 ноября, жители двух многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Причиной отключения послужили восстановительные работы прорвавшего трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей организации, от водоснабжения временно пришлось отключить дома № 4 и № 9 на Троллейбусном переулке и улице Челюскинцев в Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Цистерны стоят в непосредственной близости от многоквартирных домов. Восстановить подачу ресурса должны до 18.00.