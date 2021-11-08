В Кирове пьяный водитель иномарки сбил пешехода прямо на переходе

Водитель корейского кроссовера не заметил пешехода и на полном ходу сбил его с ног. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 4 ноября, в Кирове по вине пьяного водителя пострадал пешеход. Авария случилась в 19 часов 50 минут на улице Воровского у дома №105. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Санг Йонг», находясь в нетрезвом состоянии, сбил на регулируемом пешеходном переходе 32-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы. Насколько они оказались серьезными и потребовалась ли ему дальнейшая госпитализация не сообщается.

За прошедшие праздничные и выходные дни, с 4 по 7 ноября, на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых один человек погиб и 20 получили травмы.