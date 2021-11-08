Кировские врачи спасли 16-летнюю пациентку со 100% поражением кожи

Врачам удалось победить болезнь благодаря грамотно-подобранной схеме лечения. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи Кировской детской областной больницы спасли жизнь 16-летней жительницы Омутнинска. У пациентки было поражено практически 100% кожи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Девушку из Омутнинской ЦРБ вертолетом доставили в медучреждение 16 октября. Доктора диагностировали у нее смертельное аллергическое заболевание - синдром Лайелла. Выживаемость при данной патологии составляет всего 5 %.

Врачи незамедлительно приступили к лечению. Они подбирали необходимые препараты, следили за правильным положением тела больной и обрабатывали пораженные участки кожи. Благодаря этому удалось не допустить повреждения самых нижних слоев ткани и избежать косметических проблем.

На сегодняшний день девушку перевели из реанимации в обычную палату. Она пошла на поправку и ее жизни ничего не угрожает.