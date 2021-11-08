Кировская область заняла 53 место среди регионов по доступности аренды жилья

Для того, чтобы свободно снимать квартиру, кировская семья должна зарабатывать почти 60 тысяч рублей в месяц Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на хорошие темпы строительства жилья, в Кировской области продолжает пользоваться популярностью аренда квартир. Однако по показателю доступности съемной недвижимости наш регион занял лишь 53 место среди всех субъектов РФ.

По информации аналитиков, для того, чтобы оплачивать аренду и повседневные расходы, ежемесячный доход кировской семьи должен составлять 59,2 тысяч рублей. Доля таких ячеек общества в нашей области не самая большая - всего 36%.

Лидерами по доступности съемного жилья стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. Хуже всего в этом плане ситуация складывается на Северном Кавказе и в Крыму.