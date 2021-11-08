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Происшествия8 ноября 2021 11:18

В Кирове трое подростков могут сесть в тюрьму за угон автомобиля

Материалы уголовного дела уже переданы в суд
Алексей Романов
Алексей Романов
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Несовершеннолетним угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы

Несовершеннолетним угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перед судом предстанут трое подростков, которые незаконно угнали чужой автомобиль. Молодым людям грозит тюремное заключение. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 6 августа текущего года, подозреваемые находились в гостях у своей подруги в одном из домов на улице Лепсе. Ночью один из молодых людей тайно похитил ключи от автомобиля «Нива Шевроле», который принадлежал отцу девушки.

Подростки завели внедорожник и катались на нем по городу. В определенный момент молодой человек, сидевшиа рулем, не справился с управлением и врезался в дерево. Испугавшись, подозреваемые бросили автомобиль и скрылись с места преступления.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.