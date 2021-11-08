Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 ноября 2021 10:34

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 285 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 34 пациента
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В инфекционных стационарах области медики лечат 5134 кировчанина

В инфекционных стационарах области медики лечат 5134 кировчанина

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 8 ноября, в Кировской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 20 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 222 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5134. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 208 жителям региона, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 619.

В амбулаторных условиях лечатся 10283 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 556 жителей. За сутки вакцинировались 1547 кировчан.