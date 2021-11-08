За нерабочую неделю в Кировской области задержали 47 нетрезвых водителей

Дорожные полицейские ловили пьяных водителей не только в городе, но также на въездах и выездах из него Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую нерабочую неделю на территории Кировской области поймали 47 нетрезвых автомобилистов. Еще 44 человека управляли транспортным средством без водительского удостоверения. Всего же за это время сотрудники ГИБДД пресекли 981 нарушение ПДД. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Стражи дорожного порядка напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники ГИБДД просят кировчан быть бдительными и сообщать о пьяных водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление нетрезвых за рулем поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.