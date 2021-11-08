Погода в Кирове с 8 по 12 ноября: всю неделю пасмурно и дождь со снегом

Ожидаются осадки - преимущественно мокрый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове осень постепенно уступает свои права зиме. Столбики термометра уже почти не будут подниматься выше нуля.

В понедельник, 8 ноября, утром синоптики еще обещают плюсовую температуру - 1 градус. Но возможен снег, днем переходящий в дождь. День будет пасмурным, но немного потеплеет - до плюс 3. Южный ветер сменится на юго-западный и будет не сильным. Атмосферное давление будет падать от 746 до 739 мм рт. ст.

Во вторник, 9 ноября, погода почти не изменится: пасмурно и осадки. Правда, солнца почти не будет. Юго-западный ветер сменится на северный. И температура к вечеру упадет до -5 градусов. Атмосферное давление начнет резко расти от 740 до 752 мм рт. ст. Метеозависимым людям важно позаботиться о своем здоровье.

В среду, 10 ноября, столбик термометра будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов. Ожидаются осадки - преимущественно мокрый снег. Атмосферное давление вырастет до 756 мм рт. ст.

В четверг, 11 ноября, снова будет пасмурно, синоптики прогнозируют снег. Температура может подняться от минус 5 до минус 1 градуса. Атмосферное давление по-прежнему будет выше нормы, но к вечеру начнет понижаться. И должно достигнуть нормы - 748 мм рт.ст.

В последний день рабочей недели, 12 ноября, утром на термометре будет -1. В течение синоптики обещают нуль градусов и небольшой снег. Атмосферное давление будет почти нормальным - 747-748 мм рт. ст.