Матч между кировской «Родиной» и архангельским «Водником» не состоялся из-за дождя

Сильный дождь привел лед хоккейной площадки в непригодное для игры состояние. Фото: vk.com/hcrodinakirov

В воскресенье, 7 ноября, в 13.00 должен был пройти домашний матч между кировской хоккейной командой «Родина» и архангельским клубом «Водник». Однако встреча не состоялась.

По словам директора ХК «Родина» Александра Белозерова, инспектором стадиона было принято решение не проводить встречу. Причиной послужила плохая погода.

Из-за сильного дождя на льду появились лужи. В таких условиях проводить соревнование не представляется возможным. От лица всей команды руководитель клуба принес болельщикам извинения.