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Происшествия7 ноября 2021 15:44

В Кирове двое молодых людей хотели обокрасть магазин, оставшись после его закрытия

Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии
Алексей Романов
Алексей Романов
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Сотрудники Росгвардии прибыли на место преступления через несколько минут после сигнала «тревога». Фото: 43.rosguard.gov.ru/

Сотрудники Росгвардии прибыли на место преступления через несколько минут после сигнала «тревога». Фото: 43.rosguard.gov.ru/

В Кирове поймали двух молодых людей, которые хотели обокрасть магазины. Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Выяснилось, что злоумышленники остались после закрытия магазина, для того, чтобы вынести наличные деньги. Дежурный патруль Росгвардии прибыл на место в считанные минуты после поступления сигнала «тревога». Молодые люди, увидев стражей порядка, решили спрятаться в подсобном помещении.

Росгвардейцы вызвали хозяина торговой точки и сотрудников ЧОП, которые заблокировали склад. Собственник открыл магазин. Внутри был обнаружен взломанный кассовый аппарат.

Молодые люди вскоре сдались. С них взяли показания и передали полицейским, которые доставили их в участок. Злоумышленникам грозит реальный тюремный срок. Расследование продолжается.