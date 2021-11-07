В Кирове двое молодых людей хотели обокрасть магазин, оставшись после его закрытия

Сотрудники Росгвардии прибыли на место преступления через несколько минут после сигнала «тревога». Фото: 43.rosguard.gov.ru/

В Кирове поймали двух молодых людей, которые хотели обокрасть магазины. Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Выяснилось, что злоумышленники остались после закрытия магазина, для того, чтобы вынести наличные деньги. Дежурный патруль Росгвардии прибыл на место в считанные минуты после поступления сигнала «тревога». Молодые люди, увидев стражей порядка, решили спрятаться в подсобном помещении.

Росгвардейцы вызвали хозяина торговой точки и сотрудников ЧОП, которые заблокировали склад. Собственник открыл магазин. Внутри был обнаружен взломанный кассовый аппарат.

Молодые люди вскоре сдались. С них взяли показания и передали полицейским, которые доставили их в участок. Злоумышленникам грозит реальный тюремный срок. Расследование продолжается.