В Кирове два многоквартирных дома на Октябрьском проспекте остались без воды

Воду отключили из-за восстановительных работ на теплосетях Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На Октябрьском проспекте Кирова отключили холодную воду. Без водоснабжения временно остались два многоквартирных дома. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, причиной прекращения водоснабжения стала авария на теплосетях. На место прорыва трубопровода незамедлительно была направлена дежурная бригада.

В зону отключения направлена цистерна с питьевой водой. Подробнее узнать о графике и точных адресах можно на сайте.