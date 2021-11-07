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Общество7 ноября 2021 14:39

В Кирове два многоквартирных дома на Октябрьском проспекте остались без воды

Восстановить подачу ресурса обещают до 18.00
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду отключили из-за восстановительных работ на теплосетях

Воду отключили из-за восстановительных работ на теплосетях

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На Октябрьском проспекте Кирова отключили холодную воду. Без водоснабжения временно остались два многоквартирных дома. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, причиной прекращения водоснабжения стала авария на теплосетях. На место прорыва трубопровода незамедлительно была направлена дежурная бригада.

В зону отключения направлена цистерна с питьевой водой. Подробнее узнать о графике и точных адресах можно на сайте.