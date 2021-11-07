За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 286 человек

В инфекционных стационарах продолжают находиться более 5 тысяч жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 7 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 22 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 336 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5089. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 210 жителям региона, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 616.

В амбулаторных условиях лечатся 10292 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 645 жителей. За сутки вакцинировался 4046 жителей региона.